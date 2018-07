Fondo Edo Tempia: quattro giorni di visite dermatologiche alla piscina Rivetti

BIELLA - Un po' di relax e di refrigerio, ma anche un momento di attenzione alla propria salute: mescolare tutto questo sarà possibile per quattro giorni alla piscina Rivetti di Biella. Grazie al Fondo Edo Tempia, una dermatologa sarà a disposizione dei bagnanti per una visita di controllo ai nei, principale attività di prevenzione contro i melanomi. Alla dottoressa Alessandra Muzio sarà messa a disposizione una postazione accanto all'ingresso della piscina esterna sabato 14, domenica 15, giovedì 19 e sabato 21 luglio dalle 13 alle 16. Non è necessaria la prenotazione e la visita, come è abitudine per le iniziative di prevenzione del Fondo Edo Tempia, è gratuita.

Le attenzioni per la propria pelle

Sarà anche l'occasione per ricordare che d'estate occorre attenzione particolare nel curare la propria abbronzatura. Come recita una delle dodici regole del codice europeo contro il cancro, è necessario evitare un'eccessiva esposizione al sole, soprattutto per i bambini, ed è importante proteggersi con le creme solari.