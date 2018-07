Salussola, anziano crolla a terra davanti al cimitero: portato in ospedale

SALUSSOLA - L’èquipe medica del 118 è intervenuta ieri, giovedì 5 luglio, davanti al cimitero di Salussola, per un anziano colto da malore. L'uomo, 86 anni, di Ponderano, è stato trovato riverso a terra da alcuni passanti che, nel prestargli un primo aiuto, hanno insieme richiesto l'invio dei soccorsi. Sul posto, oltre all'ambulanza, si è portata immediatamente una pattuglia dell'Arma. Dai primi riscontri, sembra che il pensionato abbia avuto un mancamento, forse dovuto al calore, e, finito a terra, non sia più riuscito a rialzarsi. Trasportato all'ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi.