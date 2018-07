Fiori e bouquet per le feste: le tendenze dell'estate

BIELLA – In questa stagione aumenta la voglia di colore per noi e da regalare alle persone a cui vogliamo bene anche sotto forma di regali «naturali». Parliamo dei fiori che in questo periodo dell'anno sono protagonisti anche per le occasioni importanti: dalle comunioni, alle cresime, ai matrimoni.

Le tendenze

«In giugno e luglio vanno per la maggiore fiori più colorati e solari come i girasoli appunto, i solidago o le gerbere» ci spiega Cinzia Sola titolare di Florart di Vigliano Biellese. Anche fiori bouquet e composizioni fanno tendenza, soprattutto se pensiamo all'appena trascorso Royal Wedding ma per Cinzia Sola i consigli e la professionalità del fiorista devono prevalere: «I bouquet e i mazzi hanno una particolare tecnica di costruzione e non sempre quello che si vede sui giornali e sui social è realizzabile anche se si cerca sempre di soddisfare i desideri dei clienti. In questo periodo mi piace molto proporre ai miei clienti per un tocco di originalità l'utilizzo delle erbe aromatiche come menta, rosmarino, salvia o basilico da alternare ai fiori».

Le cerimonie

Esaltazione della natura in tutte le sue forma dunque anche se, per i giorni più importanti le persone sono ancora molto legate alla tradizione: «Per le comunioni e le cresime vanno ancora per la maggiore i mazzi con rose e calle – ci spiega ancora Cinzia Sola – per le lauree di nuovi i mazzi ma con un tocco di rosso mente per i matrimoni le più gettonate sono le piante in vaso come le orchidee o lo spatifillo che possono rimanere più a lungo nella casa dei novelli sposi».

Dal web per le spose

Per il 2018 arrivano invece dal web le tendenze più particolari in tema di bouquet del 2018: tra i modelli di bouquet preferiti dalle spose c'è la composizione boho chic: si tratta di uno stile che è alla ribalta ormai da qualche anno ma che non accenna a perdere estimatori: elegante, naturale, dolce e romantico con fiori di campo e peonie dai colori pastello sono i protagonisti di questa inattaccabile tendenza floreale. Sempre in un’ottica natural, anch’essa sempre più di moda, sono i bouquet da sposa con piante grasse, originali e perfetti per un matrimonio estivo. Molto più raffinato e prezioso è il bouquet da sposa con gioiell: ai gioielli in genere si abbinano fiori classici come le rose, sempre di grande impatto. Un’altra tendenza è l’uso di materiali alternativi ai fiori recisi, ad esempio i bouquet con fiori di carta,realizzati con pagine di libri oppure con spartiti musicali.