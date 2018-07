Salussola: ciclista di Formigliana stroncato da un malore

SALUSSOLA - Un appassionato di bicicletta, di Formigliana, Andrea Giovanardi, 62 anni, è morto a Salussola stroncato da un malore. L'uomo, insieme ad alcuni amici, era uscito per fare qualche chilometro sulla due ruote, vista la bella, seppure afosa, giornata. All'improvviso, mentre stava pedalando, è finito a terra, senza essere stato sfiorato da un'auto o da un compagno. Il gruppo si è bloccato e, mentre qualcuno telefonava all'emergenza sanitaria, altri cercavano di rianimarlo. Tutto inutile. Quando l'èquipe medica, insieme ai carabinieri, è giunta sul posto, per il 62enne non c'era più nulla da fare. Ora sono in corso accertamenti per capire cosa abbia causato il malore fatale.