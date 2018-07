Serie A, primo colpo di mercato per Edilnol Brc

BIELLA - A pochi giorni dalla firma dell’accordo tra Edilnol e Biella Rugby, arriva anche la conferma del primo, importante acquisto messo a segno dal club gialloverde. Neozelandese, mediano di apertura, capitano del Suburbs Rugby Football Club ma anche estremo ed ottimo calciatore, si chiama Carl Perry e sarà a Biella il prossimo 20 agosto.

Un'esperienza in un altro paese

Carl Perry: «Sono molto carico per essere stato ingaggiato dal Biella Rugby Club per il prossimo anno. Non vedo l’ora di iniziare a giocare in un altro paese, provare una nuova cultura ed un nuovo stile di rugby. Il Biella Rugby è in Serie A, spero che il mio arrivo possa contribuire ad ottenere risultati brillanti. Sono molto contento anche degli altri ruoli che andrò a ricoprire, allenerò la Under 16 e aiuterò alla conduzione della squadra cadetta, sarò molto coinvolto e vivrò intensamente la vita del club, com’è giusto che sia».

Un giocatore di altissimo livello

Vittorio Musso, presidente Edilnol Brc: «Continua la nostra collaborazione con le squadre neozelandesi. La nostra scelta è ricaduta su Carl Perry perché abbiamo ricevuto ottime informazioni ed è un giocatore di altissimo livello. La nostra ricerca di un giocatore di livello proveniente dalla terra degli All Blacks ha trovato un ottimo punto di arrivo con Carl, capitano del Suburbs, la squadra allenata da Charlie McAlister, papà di Luke McAlister. Riteniamo che abbia tutte le caratteristiche tecniche e di leadership per garantire alla nostra squadra la giusta mentalità sul campo. A Carl verrà affidata la guida della nostra Under 16 ed aiuterà Marco Porrino ad allenare la squadra cadetta, le sue capacità tecniche, sono sicuro, miglioreranno lo skill dei nostri giovani. Il nostro obiettivo è sempre stato: giocatori di qualità che vengono a Biella per elevare il livello tecnico dei nostri giovani».

Un dieci di qualità ed esperienza

Corrado Musso, direttore sportivo di Edilnol Brc: «Sono felicissimo per l’arrivo di Perry, da tanti anni cercavamo un dieci di qualità ed esperienza. Le referenze ricevute sono ottime, siamo convinti che il nuovo acquisto ci permetterà un grande salto di qualità. La scelta di un dieci come primo acquisto è relegata all’importanza del ruolo, ritenuto chiave nel nostro sport. Avere un giocatore di qualità in quella posizione permette alla squadra di giocare nel modo più efficace le palle conquistate. Nelle prossime settimane arriveranno altri giocatori, ma era giusto incominciare dal regista dei trequarti. Non vediamo l’ora di vederlo in Italia e soprattutto sul campo».

Un punto di riferimento

Aldo Birchall head coach Edilnol Brc: «Carl Perry ci è stato segnalato dal nostro caro amico Charlie McAlister che lo sta allenando nel suo club ad Auckland e anche Andrew Douglas lo conosceva. Nel suo passato ha giocato nell’Auckland B e per molto tempo è stato tra i Top 3 in base ai punti segnati nel campionato a club di Auckland. Penso che abbiamo preso un giocatore che potrà essere il punto di riferimento per i nostri trequarti. Bravo a calciare tra i pali, ha buone capacità di gestire il gioco, tutti requisiti che saranno utilissimi il prossimo anno».