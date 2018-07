Escursione nella natura con il Giardino Botanico di Oropa

BIELLA - Continuano le visite guidate al Sacro Monte Patrimonio dell’Umanità UNESCO, già efficacemente sperimentate lo scorso anno, un'occasione unica per scoprire un paesaggio vegetale progettato come parte integrante della architetture sacre, dove la vegetazione originaria è stata modificata da quella ornamentale. Sabato 14 luglio VasLab: Visita guidata al Sacro Monte di Oropa (alle 15). Verrà distribuito materiale documentativo e saranno aperte alcune delle Cappelle più rappresentative del Sacro Monte, delineandone per sommi capi le peculiarità artistico-architettoniche. Appuntamento davanti ai cancelli del Santuario, allo chalet info turistiche. Contributo: euro 5 a persona

Al Giardino Botanico

Domenica 15 luglio, al Giardino Botanico di Oropa (alle 15), si rinnova l'appuntamento festivo con la visita guidata (costo incluso nel biglietto d’ingresso), arricchito questa domenica dal laboratorio in contemporanea per i più piccoli Pollicini Verdi: fossili Km 0… (indicato per bambini tra i 5 ed i 10 anni, gratuito, non occorre prenotazione). Rivolto ai piccoli paleontologi che vogliano cimentarsi nell’avventurosa ricerca e realizzazione di fossili alquanto originali! Al termine della giornata la tisana delle quattro, degustazione gratuita degli infusi del Giardino Botanico di Oropa.