Furto al supermercato di Quaregna, denunciato un quarantenne

QUAREGNA - Aveva rubato, qualche giorno fa, merce per duemila euro in un supermercato di Quaregna. Adesso, la giustizia ha presentato il conto ad Angelo A., 40 anni, residente nel Torinese, denunciato dai carabinieri per furto. L'uomo, entrato nell'esercizio commerciale, aveva riempito il carrello con bottiglie di super alcolici, pezzi di parmigiano e profumi. Arrivato alle casse, ne aveva addocchiata una in cui la cassiera non era presente e aveva imboccato la corsia, dandosi poi a una repentina fuga. Quando i responsabili se ne erano accorti, era troppo tardi. Avviate le indagini, i militari dell'Arma avevano individuato, attraverso le immagini delle videocamere di sorveglianza, il pluripregiudicato. Ma non solo. Avevano inoltre scoperto che, lo stesso giorno, aveva cercato di mettere a segno un analogo colpo in un altro punto di smercio. In quella occasione, fortunatamente, era stato sorpreso dal personale e aveva dovuto abbandonare la refurtiva, per riuscire a scappare. Non è escluso che, in entrambi i frangenti, abbia agito con l'aiuto di un complice.