Musica, un concerto unico al lago del Mucrone

BIELLA - Le Funivie Oropa organizzano per domenica 15 Luglio alle 15 un concerto per pianoforte al lago del Mucrone con Roberto Binetti. Il noto pianista suonerà musiche originali tratte dal suo CD «Universo Fantasia» e proporrà anche alcuni brani inediti.

Un evento unico

«Ci fa molto piacere - spiega Erika Vallera, consigliere della Fondazione funivie Oropa - ospitare questo evento. La cornice del lago farà da scenario ad un concerto che si prospetta essere unico ed emozionante. Speriamo sia l'inizio di una collaborazione musicale con Roberto ma anche con altri artisti». Le funivie saranno aperte dalle 8.30 sino alle 17.30 con orario continuato. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina facebook o il sito www.funivieoropa.it

L'artista

Roberto Binetti è un pianista, arrangiatore e compositore. Ha suonato in RAI e Mediaset in programmi condotti da diversi personaggi dello spettacolo, tra cui Pippo Baudo e Mike Bongiorno. Ha collaborato con i Maestri Peppe Vessicchio e Pippo Caruso ed ha partecipato a importanti progetti discografici e live suonando con artisti quali Gloria Gaynor, Rossana Casale, Alex Baroni, Fausto Leali e molti altri. Ha composto musiche per teatro, tra cui alcune musiche dell’ultimo spettacolo teatrale di Ale & Franz. Nel 2015 ha pubblicato per Egea Music il CD Universo Fantasia, un progetto per pianoforte di musiche originali, per il quale si esibisce in concerti e festival. Attualmente partecipa con successo a concerti live (Piano City, Spirit de Milan, Eataly) solo o con band di propria formazione e suona in varie band con altri musicisti di rilievo.