A Gli Orsi grande successo per Gianluca Impastato e Claudio Lauretta

BIELLA – Al centro commerciale Gli Orsi una grande serata all’insegna delle risate con i comici Gianluca Impastato e Claudio Lauretta! I due protagonisti del programma televisivo Colorado si sono esibiti sul palco estivo del centro commerciale con tante gag che hanno coinvolto il numeroso pubblico presente, catturato dai loro personaggi e imitazioni.

I prossimi appuntamenti

Gli Orsi ricorda a tutti i prossimi appuntamenti del palinsesto di luglio, fruibili gratuitamente, che vedranno un incredibile spettacolo di magia e arte circense del mago Ale, previsto per sabato 14 luglio, e una serata di ballo liscio con «Aquario duo», in programma per sabato 21 luglio. Entrambi gli spettacoli si terranno dalle 20 alle 22. Inoltre prosegue il divertimento per i più piccoli grazie all’area giochi per bambini, accessibile gratuitamente tutti i giorni della settimana dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.