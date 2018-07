A Miagliano tutti pazzi per le «FòLimpiadi»

BIELLA - Sono iniziate con due grandi successi le FòLimpiadi della Valle Cervo, 4 divertentissimi appuntamenti nati dalla collaborazione tra le Pro Loco di Miagliano e Tollegno. I primi due eventi si sono svolti a Miagliano: Sabato 7 si è tenuta la ormai consueta e divertente «Wool & Beer Race», corsa podistica di 5 km circa da disputare a coppie trasportando un sacco di lana e bevendo 1 o 2 litri di birra nei 4 punti ristoro a seconda della sete che i concorrenti dovevano dichiarare all’atto dell’iscrizione! 27 coppie sono sfilate per le vie del paese, giungendo al traguardo barcollanti, forse per il peso da trasportare, più probabilmente per la birra bevuta lungo il percorso.

La Roggia Salmonata

Domenica 8 ha preso il via la prima edizione della Roggia Salmonata, gara di nuoto contro corrente nella roggia che costeggia Miagliano; quasi tutti i 48 concorrenti hanno percorso gli 80 metri nei 3 minuti a disposizione, la temperatura dell’acqua non troppo confortevole (16 gradi) non ha creato problemi anche grazie alla meravigliosa e calda giornata estiva, che ha visto un numerosissimo pubblico incitare i concorrenti.

Una novità per i territorio

Il vice Sindaco di Miagliano Mauro Vinetti e il Sindaco di Tollegno Ivano Sighel hanno elogiato la decisione delle due Pro Loco di collaborare per creare qualcosa di nuovo e fresco per il territorio della Valle Cervo, auspicando che questa collaborazione possa coinvolgere in un breve futuro anche altri paesi della valle. Gli organizzatori, contenti che gli sforzi siano stati ripagati dalle risate e dalla voglia di stare assieme dimostrata da concorrenti e pubblico, danno appuntamento per il terzo evento delle FòLimpiadi al prossimo 21 ottobre, quando si terrà la corsa podistica «Lana, Boschi e Lavatoi» a Tollegno.