Cinema Biella. La programmazione di martedì 10 Luglio

- LA PRIMA NOTTE DEL GIUDIZIO

Categoria: CINEMA MAZZINI - SALA 2 - ore 21:30 - Proiezione in 3D

NAZIONE: USA

con Y’Lan Noel, Lex Scott Davis, Joivan Wade, Luna Lauren Velez, Marisa Tomei

REGIA: Gerard McMurray

GENERE: Horror, Thriller

DURATA: 90'

Trama: Dietro ogni tradizione si cela una rivoluzione. Dopo l'Independence Day, assisti alla nascita dell'annuale "Sfogo", le 12 ore prive di regole. Benvenuti nel movimento che ha inizio come un semplice esperimento: la prima notte del giudizio. Per abbassare il tasso di criminalità sotto l'1 percento per il resto dell'anno, i Nuovi Padri Fondatori d'America (NFFA) sperimentano una teoria sociologica che dà libero sfogo all'aggressione per la durata di una notte in una comunità isolata. Quando però la violenza degli oppressori incontra la rabbia degli emarginati, il contagio esploderà dai confini periferici della città espandendosi per tutta la nazione.

- PRENDIMI!

Categoria: CINEMA MAZZINI - SALA 3 - ore 21:30

NAZIONE: USA

con Jeremy Renner, Jon Hamm, Isla Fisher, Ed Helms, Jake Johnson, Annabelle Wallis

REGIA: Jeff Tomsic

GENERE: Commedia

DURATA: 100'

Trama: Per un mese all’anno, cinque amici altamente competitivi si sfidano in una versione senza barriere del gioco del ‘tag’ cominciato dai tempi delle elementari, mettendo a rischio la propria pelle, il proprio lavoro e le proprie relazioni, pur di poter gridare l’urlo di battaglia «Preso!». Quest’anno, il mese del gioco coincide con il matrimonio dell’unico giocatore ancora imbattuto, cosa che dovrebbe renderlo un bersaglio facile. Ma lui sa che gli altri stanno arrivando… ed è pronto. Basato su una storia vera, la commedia della New Line Cinema «Prendimi!», mostra fino a che punto si può arrivare pur di vincere la sfida.