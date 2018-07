Trivero festeggia 60 anni di Vigili del Fuoco

BIELLA - il prossimo week end a Trivero avrà luogo la festa del 60esimo anniversario del distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Trivero Ponzone. Un appuntamento che ormai è tradizione ma che quest'anno avrà un significato particolare: in concomitanza, nella mattinata di domenica 15 luglio, la nuova caserma verrà intitolata a Erminio Capparoni, scomparso prematuramente, alla cui costanza e impegno si deve questa nuova struttura. Verrà posta una targa commemorativa donata dall’ Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco Volontari come ringraziamento a Erminio che è stato per anni impegnato come consigliere nazionale ed è sempre stato una colonna portante nonché figura fondamentale per lo sviluppo dell’Associazione.

Il programma

Sabato 14 luglio alle 15 si comincia con l'apertura di «Grisulandia» presso la sede dei vigili del fuoco volontari, alle 19.30 cena a cura della Pro Loco di Trivero con grigliate ed i sapori della festa campestre, alle 21.30 serata musicale con il gruppo Incognita. Domenica 15 luglio alle 10.15 ricevimento autorità e ospiti, alle 10.30 Santa Messa, alle 11.15 saluto delle autorità e intitolazione della sede dei Vigili del Fuoco Volontari di Trivero-Ponzone a Erimio Capparoni, alle 12.30 pranzo con la Pro Loco, specialità pesce in fine alle 15 prosegue per tutti «Grisulandia».