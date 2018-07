11 Luglio - Buon onomastico a...

L' 11 luglio si venera:

San Benedetto da Norcia - Abate, patrono d'Europa

San Benedetto, padre del monachismo d'Occidente, restauratore dello spirito cristiano dei suoi tempi, nacque a Norcia, nell'Umbria, dalla nobile famiglia nel 480.

Altri santi e venerazioni dell' 11 luglio:



- Sant' Abbondio di Cordova

Martire

- Sante Anna An Xinzhi, Matia An Guozhi, Anna An Jiaozhi e Maria An Lihua

- San Bertrando (Betrando)

Abate di Grand-Selve

- San Chetillo

Sacerdote

- San Drostano di Deer

Monaco

- Sant' Idulfo (Idolfo) di Moyenmoutier

Abate

- San Leonzio II

Vescovo di Bordeaux

- Santa Marciana di Cesarea di Mauritania

Martire

- Sant' Olga di Kiev

Granduchessa

- San Pio I

Papa e martire

- Santi Sigisberto e Placido

- Beate Teotista del Ss. Sacramento (Maria Elisabetta Pelissier) e 3 compagne

Vergini e martiri

- Beati Tommaso Benstead e Tommaso Sprott

Martiri