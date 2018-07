A Sagliano è tutto pronto per la Festa dei Portoni

BIELLA – Un ricco calendario di eventi, quello organizzato dalla Pro Loco di Sagliano Micca per la Festa dei Portoni. Si inizia sabato 14 luglio con la cena itinerante in via Roma, la via centrale del paese: i cittadini apriranno le porte e i portoni appunto dove sarà possibile trovare diverse specialità culinarie. A fine serata musica e divertimento in Piazza Pietro Micca.

Musica, sport e divertimento

Domenica 15 luglio, si continua con la ricca grigliata in Piazza e a seguire il concerto de i Gassman dal vivo con la loro scarica di rock energico e coinvolgente. La festa riprende martedì 17 luglio quando si terrà la Sagliano Run per le vie e i sentieri del paese: una gara non competitiva di 6km. L’iscrizione è di 5 euro; 10 euro per chi volesse oltre all’iscrizione fermarsi a cena e 7 euro per solo per la cena.



Il gran finale

Chiuderà in bellezza i festeggiamenti sabato 21 luglio, un’altra gustosissima grigliata in Piazza e a seguire tanta musica: Radio Rock Band dal vivo e Dj Alby Liuni, pronti a far ballare e saltare fino a chiusura grandi e piccoli. In caso di brutto tempo sarà possibile svolgere le stesse attività all’interno del salone polivalente.