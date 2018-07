Ambulanza soccorre un'anziana ai Giardini Zumaglini

BIELLA - Un'ambulanza del servizio sanitario 118 è intervenuto questa mattina, martedì 10 luglio, ai Giardini Zumaglini di Biella, per un'anziana che si era ferita alla testa. La donna, residente in zona, stava camminando in una zona ombreggiata, nei pressi del Bar Chalet, attualmente chiuso, quando è stata colta da un lieve malore. Finita a terra, ha battuto violentemente il capo, procurandosi diverse escoriazioni. Soccorsa da alcuni passanti, è poi stata affidata alle cure dell'èquipe medica del 118. Le sue condizioni non sarebbero gravi.