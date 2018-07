Jazz Summer 2018: musica sotto le stelle al Torchio di Candelo

BIELLA - Secondo appuntamento per il Jazz Summer 2018 al Torchio di Candelo, rassegna organizzata in collaborazione con il Biella Jazz Club, giovedì 12 luglio alle 21.30 «Kora Beat» sul palco del Ricetto.

La band

«Kora Beat» è tra i più interessanti progetti del panorama world/jazz in Italia. La band è nata Torino da un’idea del Maestro Cheikh Fall, musicista senegalese di Dakar. La kora è un’arpa dell’Africa occidentale suonata soprattutto nella musica tradizionale. I Kora Beat esplorano le potenzialità che ha questo particolare strumento nell'incontro con generi diversi come il jazz, il funk, ed i ritmi africani moderni come lo mbalax ed il coupé decalé. Il risultato è una miscela di suoni del tutto innovativa, sorretta da un groove coinvolgente e caratterizzata dal dialogo tra Kora e Sax. ll pubblico che già conosce Kora Beat sa cosa gli aspetta: una serata di festa, danza e grande musica. Il gruppo è attivo dal 2013 e ha già suonato, oltre che in Italia, In Senegal e in India. Si è esibita in contesti prestigiosi come il Piccolo Teatro di Milano, il Torino Jazz Festival, La settimana italiana a Dakar, il Bihar Diwas a Patna (India), il Tarantella Power Festival in Calabria.

Dopo il primo disco «Afrique Unie» è in uscita il nuovo album Yakar (fine luglio 2018).