Nonna coraggiosa mette in fuga i ladri, è cacci ai malviventi ()

BIELLA - Un'anziana di 82 anni, con una gran dose di coraggio, è riuscita a mettere in fuga due ladri. È accaduto a Ternengo, nella tarda mattinata di ieri, lunedì 9 luglio. La donna si trovava in camera da letto, quando ha sentito qualcuno tentare di manomettere la zanzariera della finestra. Si è messa così a urlare, mettendo i malviventi in fuga.

Malviventi che ha riconosciuto. Sono un uomo e una donna che, circa una settimana prima, avevano bussato alla sua porta con la scusa di chiedere un'informazione. L'82enne li aveva tenuti fuori dall'uscio e osservati bene. Un comportamento che in seguito ha pagato, visto che è riuscita a descriverli ai carabinieri, che ora hanno avviato le ricerche. Non è escluso che questi soggetti, con la stessa tecnica, abbiano già tentato di mettere a segno altri colpi sul territorio. Il consiglio è sempre uno. Nel dubbio contattare l'112.