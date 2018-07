Paura a Cossato: automobilista ferita in uno scontro

BIELLA - Una donna di Cossato, di 55 anni, è rimasta lievemente ferita in un incidente avvenuto allo svincolo con Mottalciata, ai confini della città. Per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, l'automobilista, alla guida di un Fiat Doblò, si è scontrata con la Peugeot 3008 condotta da un 74enne di Biella, rimasto illeso. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, che ha trasportato la 55enne all'ospedale di Ponderano, per le cure del caso.