Rete Museale Biellese, tutti gli appuntamenti del weekend

BIELLA – Sono tantissimi gli appuntamenti che coinvolgeranno i siti della Rete Museale Biellese che costellano il territorio da est a ovest. Al Santuario di San Giovanni d'Andorno, nel contesto della mostra «Athos - I colori della Fede», venerdì 13 luglio alle 21 andrà in scena la conferenza «Il monachesimo cristiano dall'oriente in occidente - Preghiera, arte e storia». Il relatore dell'iniziativa sarà il bizantinista Padre Iossif, protopresbitero della chiesa greco-ortodossa di Torino-Patriarcato di Costantinopoli. Sono previsti, inoltre, alcuni intermezzi musicali a cura del gruppo vocale Irini Pasi Ensemble, che eseguirà evocativi canti della tradizione Romano-Bizantina.

Laboratorio di segno all' Ecomuseo del Bramaterra

Domenica 15 luglio, invece, l'Ecomuseo del Bramaterra ospita il laboratorio di segno (condotto da Sara Gallotto) titolato «Da linea nasce cosa». L'appuntamento ad ingresso gratuito, dedicato ad adulti e bambini, è in programma dalle 15 alle 18 nel sito di Sostegno. «Laboratorio libero di segno. Sì, non è un errore - scrivono gli organizzatori nella locandina - è di 'segno' che si tratta. Per educare al gesto e alla sperimentazione e stimolare la creatività attraverso il fare. Un fare che smuove certezze e attraverso cui si impara». Tutti i partecipanti sono invitati a portare oggetti (come pennelli, spugne o spazzolini) per le attività.

Al Museo della Passione di Sordevolo

Domenica 15 luglio, inoltre, è prevista un’apertura straordinaria - dalle 11.30 alle 13 - al Museo della Passione di Sordevolo, alla chiesa di Santa Marta. Per l'occasione, verrà offerto ai partecipanti un aperitivo (dall’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo) e sarà possibile prendere parte gratuitamente alla visita guidata. L'iniziativa verrà riproposta domenica 22 luglio e domenica 16 settembre. Evento Facebook cliccando qui.

Musica all'Ex Mulino Susta

Domenica ritorna anche il ciclo di appuntamenti musicali di «Suoni in movimento». La kermesse farà tappa all'Ex Mulino Susta: si apre, per l'occasione il percorso del lavoro e delle tradizioni e continua il percorso giovani, che ha l’obiettivo di promuovere proprio i giovani interpreti all’interno del circuito concertistico italiano attraverso l’introduzione di quattro show dei vincitori della borsa di studio «Master dei Talenti Musicali 2016 e 2017» della Fondazione CRT. Dopo la performance della violinista novarese Beatrice Spina, che si è esibita a Villa Flecchia la scorsa settimana (foto in allegato), a Soprana la nuova protagonista sarà l’arpista Arianna Rossi, con la performance in scena alle 17 titolata «Viaggio musicale nella tradizione arpistica italiana, francese e tedesca». Alle 16, come di consueto, visita guidata gratuita al sito. Comunicato e foto di Arianna Rossi in allegato.

Pomeriggio per i più piccoli al Giardino Botanico

Sabato 14 e domenica 15 luglio: doppio evento al Giardino Botanico di Oropa; sabato alle 15 è in programma una visita guidata al Sacro Monte di Oropa, domenica il laboratorio «Pollicini verdi» per bambini.

Musica in biblioteca

Venerdì 13 luglio alle 21, presso la Biblioteca Civica di Biella è in programma il primo concerto della XXIX edizione dello show Restauri e Chitarre, esecutori il chitarrista Lorenzo Micheli Pucci e il ballerino Eugenio Micheli Pucci. L'evento è organizzato da DocBi, Città di Biella e Biblioteca Civica di Biella con la collaborazione dei maestri Angelo Gilardino e Luigi Biscaldi.

Lavoro all'aria aperta alla Trappa

Da domenica 15 a venerdì 20 luglio alla Trappa si terrà un corso per la realizzazione di muri a secco e per la cura del paesaggio titolato «Costruire e coltivare» (Iscrizioni scadute il 30 giugno).

Archeologia industriale

Nel weekend doppio appuntamento al Lanificio Botto di Miagliano. Sabato e domenica il laboratorio «Passeggiata di boschi e d'acqua» (cliccando qua tutte le info), mentre domenica è in programma il «Vuoti a perdere day» a cura di Riccardo Poma (cliccando qua info, locandina e comunicato).