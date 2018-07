Stasera in TV: Vendetta - Una storia d'amore

Vendetta: Una storia d'amore

Film di genere azione, thriller, poliziesco del 2017, diretto da Johnny Martin, con Nicolas Cage e Anna Hutchison. Durata 99 minuti. Distribuito da FilmRise.

Trama

John Droomor (Nicolas Cage), detective ed eroe della guerra del Golfo, è da solo in un bar cercando di trovare rifugio dai suoi problemi, quando all'improvviso fa la conoscenza di una giovane mamma di nome Teena che si trova lì insieme alla sua bambina Bethie. Qualche giorno più in là, in occasione della festa del 4 luglio, le due parteciperanno a un party dal quale decideranno di fare ritorno a casa percorrendo una scorciatoia attraverso una strada desolata tra i boschi. In pochi attimi, per Teena, quella tranquilla passeggiata con sua figlia si trasformerà in un terribile incubo. Sarà infatti vittima di un brutale stupro di gruppo da parte di una gang di criminali che l'aggrediranno davanti agli occhi terrorizzati di sua figlia. Mentre i malviventi compiono il gesto disumano, la piccola Bethie riesce a fuggire, a tornare in strada e a fare cenno a una macchina di fermarsi per aiutarla. In quella macchina si trova fortunatamente il detective Droomor che dopo aver recuperato la bambina, sarà il primo ad accorrere sulla scena del crimine trovando il corpo inerme e agonizzante della giovane donna che aveva conosciuto qualche sera prima in quel bar. Dopo essere uscita dal coma, Teena individuerà i colpevoli dando avvio al processo. Purtroppo per lei però la giustizia non trionferà; i criminali si faranno affiancare da un avvocato disonesto, Jay Kirkpatrick, che dipingerà un quadro completamente diverso dell'intera vicenda, mettendo in discussione la personalità di Teena e riuscendo, contro ogni pronostico, a far assolvere gli aguzzini a discapito della povera donna abusata. Ma quando il sistema fallisce, è necessario che la giustizia venga compiuta autonomamente e John, stanco di vedere criminali scagionati tornare in circolazione liberi di compiere nuovi delitti, vestirà i panni del giustiziere deciso a vendicare e proteggere a ogni costo la donna vittima di violenza e sua figlia.