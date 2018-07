La Camera di Commercio ha accolto la delegazione giapponese di Kiryu

BIELLA - È stata accolta questa mattina nella sede biellese della Camera di Commercio di Biella e Vercelli la delegazione giapponese proveniente dalla città di Kiryu e attualmente in visita nel capoluogo laniero con cui è gemellata dal 1963. A fare gli onori di casa il Presidente dell'ente camerale, Alessandro Ciccioni, a cui si è affiancata l'assessore al Turismo della città di Biella, Teresa Barresi. Obiettivo dell'incontro con la delegazione è stato lo scambio di informazioni economiche sui due territori per comprenderne meglio la realtà e aprire una via di comunicazione privilegiata che potrebbe essere utile alle aziende biellesi e giapponesi per collaborazioni produttive e scambi commerciali.

Una lunga tradizione tessile

Kiryu, infatti, vanta una lunga tradizione tessile che risale fino all'8° secolo, consolidatasi nelle epoche successive e ancora oggi nota per l'alta qualità dei suoi tessuti in seta. Dista circa 90 chilometri da Tokyo e anche dal punto di vista orografico assomiglia a Biella perché è circondata dalle montagne, un ambiente naturale di grande bellezza che ne ha influenzato la storia e l'economia.

Un rapporto antico e di grande valore

«Siamo molto felici di ospitare oggi la delegazione proveniente da Kiryu – ha detto Alessandro Ciccioni, Presidente della Camera di Commercio di Biella e Vercelli – perché il rapporto tra il Biellese e il Giappone è antico e di grande valore. La nazione nipponica è un partner commerciale strategico per le nostre aziende del tessile-abbigliamento, che solo l'anno scorso vi hanno esportano merci per un controvalore di oltre 53 milioni di euro. In un mondo di contrapposizioni e di nuove barriere che si stanno rialzando, l'incontro di oggi è il segnale che una via pacifica di rapportarsi, convivere e condividere lavoro e sviluppo è possibile e auspicabile per tutti».

Un punto di partenza per collaborazioni future

«Siamo onorati di ospitare a Biella il sindaco Toyofumi Kameyama e la delegazione di Kiryu, nostra città gemella dal 1963 - afferma Teresa Barresi, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Biella - Attraverso un ricco programma, che durerà tutta la settimana, stiamo facendo visitare loro le eccellenze del nostro territorio e oggi in CCIAA di Biella e Vercelli abbiamo potuto scambiarci, attraverso dati e informazioni, approfondite descrizioni socio-economiche delle nostre due aree, un punto di partenza importante per trovare elementi comuni per future collaborazioni e attività progettuali, sia economiche che culturali». «Siamo molto grati dell'incontro di questa mattina – ha dichiarato il sindaco di Kiryu, Toyofumi Kameyama – perché abbiamo riscontrate diverse analogie tra Biella e la nostra città. Il tessile ci accomuna sia per la tradizione che per la continua ricerca di innovazioni, ma abbiamo scoperto che un altro elemento di similitudine è l'agroalimentare e la meccanica, per cui siamo molto felici di avere aperto un canale privilegiato di rapporti che sicuramente le nostre aziende sfrutteranno».