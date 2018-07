Milano Unica, il Lanificio Guabello presenta la nuova collezione

BIELLA - Sostenibilità ed Eleganza, queste sono le fonti d’ispirazione della Collezione Autunno Inverno del Lanificio Guabello. Dal 1815 il Lanificio Guabello ha un profondo legame con il territorio biellese, espresso anche nel logo, con la dicitura DOBG e l’ottenimento della certificazione ambientale ISO 14001. Non solo attenzione al territorio e all’ambiente, ma attenzione a tutto il processo produttivo e soprattutto nella creazione dei tessuti, dove la riduzione dell’utilizzo delle risorse ambientali sta diventando uno dei driver di innovazione.

Impatto Zero

A dimostrazione della filosofia di Guabello, la linea Impatto Zero. Una collezione caratterizzata dall’essere fluoro free e da avere un ridotto impatto ambientale per ogni metro di tessuto prodotto. Una linea di tessuti costruita per esaltare le naturali caratteristiche della lana attraverso innovativi processi produttivi attenti alla sostenibilità.

L'eleganza

Eleganza declinata nelle diverse espressioni della moda maschile, contemporanea, classica, sportiva easy chic, dal business al sartoriale. Eleganza interpretata da tessuti che, oggi come oltre 200 anni fa, sono prodotti pensando al «bello e ben fatto». Nascono quindi collezioni che declinano i diversi concetti di eleganza, rendendolo fruibile nella vita quotidiana, come la linea Motion, che esalta il comfort, con tessuti diversi per peso ed aspetto ma identici per la notevole elasticità naturale. OneThirty e OneFifty, famiglie di prodotti sviluppati in lana merino Super 130’S la prima, Super 150’S la seconda, che offrono una concreta risposta al sempre più ampio bisogno di lusso accessibile per l’uomo di oggi.

La famosa flanella Guabello

Si inseriscono così articoli in Lana Seta e le meravigliose Flanelle Guabello, parte del DNA del lanificio e ovunque riconosciute per l’indiscussa qualità e ricercatezza. UpTown e Connoisseur sono le due etichette del lanificio Guabello che condividono l’utilizzo di lane merino Super 120’S; la prima di ispirazione metropolitana, l’altra più executive. Lieve è la collezione di tessuti ottenuti da mischie di fibre naturali, offrono nuovi aspetti, nuove sfumature di colore, nuovi impasti di disegno. Infine, gli altri tessuti che concorrono all’ampio respiro di eleganza che caratterizza la Collezione Autunno Inverno Guabello sono le Grisaglie, i Saxony, i follati, così come ampia proposta per giacca e blazer.