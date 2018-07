Non esprimere l'amore

Non esprimere l'amore,

Quello vero è sempre ascoso;

È uno spiro che si muove

Silenzioso, misterioso.



Dichiarai, il mio grande amore

Il mio cuore le si aprì,

Con paure orrende, fredda

Ah, tremando, lei fuggì.



Come fu da me lontana

Un viandante l'accostò,

Silenzioso, misterioso:

Sospirò e la conquistò.