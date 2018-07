Stasera in TV: Frozen

Frozen - Lassù nessuno può sentirti



Film del 2010 scritto e diretto da Adam Green, interpretato da Kevin Zegers, Shawn Ashmore ed Emma Bell.

Trama

Tre studenti universitari, gli amici per la pelle Joe Lynch (Shawn Ashmore) e Dan Walker (Kevin Zegers), assieme alla fidanzata di quest'ultimo, Parker O'Neil (Emma Bell), decidono di trascorrere una domenica di sport e divertimento sulle montagne del New England. La sera, rientrati al rifugio poco prima della chiusura dell'impianto sciistico dove si trovano, Mount Holliston, Joe, un po' infastidito dal fatto di non essere riuscito a fare con l'amico di sempre una vera discesa sugli sci in quanto i due avevano passato l'intera giornata a seguire Parker che stava imparando a destreggiarsi sullo snowboard, esprime a Dan il desiderio di compiere un'ultima, vera sciata prima di tornare al campus universitario. Sulle prime, Parker è titubante di fronte alla proposta di Joe ed esprime il desiderio di voler rimanere ad aspettarli a valle, ma quando il ragazzo, per evitare di fare una brutta figura con lei sapendo quanto i due fidanzati sono legati, le chiede di seguirli, accetta. Così, poco prima della chiusura della seggiovia, quando è buio pesto e l'impianto sta effettuando la sua ultima corsa, i tre riescono ad estorcere al responsabile di turno un'ultima discesa, promettendogli di scendere in pochi minuti. Successivamente, dovendo allontanarsi per un disguido di lavoro, l'uomo lascia il compito di aspettarli ad un collega il quale, poco più tardi, vedendo arrivare a valle dalla pista tre ragazzi e convinti che siano loro quelli di cui il suo amico gli ha parlato, chiude l'impianto, togliendo la corrente elettrica all'intera stazione sciistica. Lynch, Dan e Parker restano così bloccati sulla seggiovia a diversi metri di altezza. Alcune ore dopo, presa ormai consapevolezza che tutti se ne sono andati e sapendo che gli impianti non riapriranno prima del successivo venerdì, Dan, nel tentativo di voler andare a cercare aiuto, decide di saltare giù dal seggiolino, ma nell'impatto al suolo si frattura entrambe le gambe in modo grave. Lynch allora, volendo aiutarlo, prova a raggiungere uno dei numerosi piloni provvisti di scala per scendere a terra che sostengono la seggiovia aggrappandosi al cavo trasportatore dei seggiolini, ma pochi metri dopo, mentre è sospeso sul vuoto, guardando verso l'amico, si accorge che la sua presenza ha attirato un branco di lupi. Preso dal panico, torna al punto di partenza, dove, assieme a Parker, assiste impotente alla morte di Dan. Il giorno successivo, quando ormai in entrambi i ragazzi sono evidenti i segni del congelamento sulla pelle, Lynch riprova nell'intento di raggiungere il pilone dove non era riuscito ad arrivare la notte prima. Riuscitosi, scende a terra, dove, servendosi dello snowboard dell'amico Dan, si allontana verso valle, dicendo a Parker di voler andare a cercare aiuto. Il branco di lupi che aveva già ucciso il suo amico però lo insegue. Le ore passano veloci, fino a quando, ad un certo punto, non vedendo tornare l'amico, anche Parker tenta di calarsi a terra. D'improvviso però, uno dei bulloni che sostiene il seggiolino si guasta, facendolo infine crollare e penzolare a pochissimi metri da terra. La ragazza allora riesce a raggiungere il suolo saltando, ma proprio in quel momento il seggiolino si stacca, ferendole un piede. Tenendo a bada il panico, Parker inizia a strisciare verso valle. Durante il tragitto, s'imbatte nel cadavere di Lynch, anch'esso sbranato dai lupi. Nel vederla passare, i canidi la ignorano, continuando a divorare i resti dell'amico. Alla fine, Parker riesce a raggiungere la valle sfinita e debilitata, dove, lungo la strada locale, un automobilista la vede e si ferma per soccorrerla e trasportarla al più vicino ospedale.