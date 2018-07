Milano Unica, tutte le novità della Fratelli Tallia di Delfino

BIELLA - Fratelli Tallia di Delfino, l’azienda storica fondata nel 1903, parte del gruppo Marzotto, specializzata nella produzione di tessuti pregiati, per capi di abbigliamento maschile di altissima qualità, conferma la presenza, a Milano Unica, il Salone Italiano del Tessile che si svolge dal 10 al 12 luglio a Fiera Milano Rho.

Nuovi progetti

La collezione Autunno Inverno di Fratelli Tallia di Delfino si delinea oltre che nello stile distintivo e lussuoso, che da sempre caratterizza il brand, per la ricerca di nuove soluzioni progettuali, per offrire tessuti innovativi e dalle altissime performance. Nasce la capsule collection Atmosphere, un progetto speciale realizzato in collaborazione con THINDOWN®, innovativa start-up che ha ideato il primo e unico tessuto di piuma al mondo, 100% made in Italy. Atmosphere che fonde la tradizione e il pregio dei migliori tessuti lanieri della tradizione biellese di Fratelli Tallia di Delfino, con l’innovazione e la tecnologia che contraddistinguono THINDOWN®, dando vita a tessuti in lana e cashmere abbinati al Goose 30 grammi. Un tessuto, unico, lussuoso, perfetto per affrontare con stile le temperature invernali più rigide. Il nuovo tessuto sarà presentato in anteprima presso lo spazio Fratelli Tallia di Delfino (Padiglione 20 | Stand A13-A15) con un corner dedicato.

Una finitura che utilizza il miele

Si rinnova la collezione Honey Way, linea ispirata alla cosmesi, con flanelle, abiti saxony e le favolose giacche fantasia, caratterizzata per tessuti in lana, cashmere e le fibre nobili più pregiate finiti con il miele, per la riduzione di prodotti chimici utilizzati e per un minor consumo d’acqua lungo il processo. I tessuti della collezione hanno una mano incredibilmente morbida e una particolare lucentezza del tessuto.

La Gold Collection

Lusso è per Fratelli Tallia di Delfino, la capacità di proporre tessuti innovativi e performanti, realizzati con le più fibre più fini al mondo, come cashmere e cashmere seta, e un’incredibile raffinatezza di disegnature, in una parola GOLD Collection, che per l’autunno inverno 2019/2020 esplora i colori caldi, dal tabacco alla terra cotta, tutte le tonalità del verde, dal militare alle sfumature del muschio, il tutto con disegnature leggere, appena percepibili, soft, che ricordano l’effetto del sovra tinto con raffinati accenti più colorati.