Piazzo, più controlli per Ztl e divieti di sosta

BIELLA - Le 48 ore di «assestamento» dopo la riapertura della funicolare, che rende molto meno necessario salire al Piazzo in auto, scadono venerdì 13 luglio. Da allora – assicura il sindaco Marco Cavicchioli – saranno intensificati i controlli per far rispettare la zona a traffico limitato, tornata agli orari in vigore fino all’anno scorso («Per ora - precisa il primo cittadino - abbiamo intenzione di ampliarla nel periodo estivo») e i divieti di sosta, soprattutto quelli nuovi.

I divieti

La polizia municipale moltiplicherà i passaggi delle pattuglie nel borgo storico, con l’obiettivo di mettere ordine nella sosta selvaggia che i nuovi provvedimenti puntano a disciplinare: con la riapertura della funicolare, è consentito parcheggiare solo su un lato di corso del Piazzo. Quello a destra scendendo verso via Mentegazzi, sul versante di palazzo Gromo Losa, è ora a sosta vietata. Lo stesso vale per piazza Cisterna, troppo spesso invasa da auto. E con la riaccensione delle telecamere ai varchi d’accesso di via Avogadro e corso del Piazzo, torneranno le multe automatiche per chi entra nella zona a traffico limitato che, dal lunedì al venerdì, è solo notturna dalle 24 alle 5, il sabato comincia alle 20 e la domenica alle 13.

Estensione dei divieti per la bella stagione

«Se il Piazzo è vivo e vitale, è merito di chi tiene aperti i locali e i negozi e in questo anno di stop della funicolare ha tenuto duro - dice Marco Cavicchioli - Una delle loro richieste, che condivido, è di estendere le ore di chiusura al traffico del borgo storico nel periodo dalla tarda primavera alla fine dell’estate. Ci lavoreremo. Quello che abbiamo già fatto invece è dare mandato per l’acquisto di due semafori che rendano più evidente la segnaletica dei varchi d’accesso. Con luce rossa la ztl è in vigore e non si passa, con il verde via libera».