Lancia il dado – Charles Bukowski

Lancia il dado

Se hai intenzione di tentare, fallo fino in fondo.

Altrimenti, non cominciare mai.

Se hai intenzione di tentare, fallo fino in fondo.

Ciò potrebbe significare perdere fidanzate, mogli, parenti, impieghi

e forse la tua mente.

Fallo fino in fondo.

Potrebbe significare non mangiare per 3 o 4 giorni.

Potrebbe significare gelare su una panchina del parco.

Potrebbe significare prigione,

Potrebbe significare derisione, scherno, isolamento.

L’isolamento è il regalo, le altre sono una prova della tua resistenza,

di quanto tu realmente voglia farlo.

E lo farai a dispetto dell’emarginazione e delle peggiori diseguaglianze.

E ciò sarà migliore di qualsiasi altra cosa tu possa immaginare.

Se hai intenzione di tentare, fallo fino in fondo.

Non esiste sensazione altrettanto bella.

Sarai solo con gli Dei.

E le notti arderanno tra le fiamme.

Fallo, fallo, fallo. FALLO!

Fino in fondo, fino in fondo.

Cavalcherai la vita fino alla risata perfetta.

È l’unica battaglia giusta che esista.