BIELLA - I millennial stanno tornando a riscoprire la lana. E' un dato di fatto: in dieci anni il prezzo al chilo è passato da 8 a 20 dollari. The Woolmark Company presenta la miglior selezione di tessuti e filati di lana al The Wool Lab autunno inverno 2019/20, durante la 27esima edizione di Milano Unica. «La lana è biodegradabile, rispetta l'ambiente: è fatta di sole, acqua ed erba», sottolinea Fabrizio Servente, global strategy advisor di The Woolmark Company.

Tutti i significati di sostenibilità

Servente ha poi spiegato come il termine Sostenibilità sia astratto e vada declinato nel rispetto dell'ambiente, dell'essere umano, degli animali e che debba coinvolgere tutta la filiera produttiva. The Woolmark Company è competente per quanto concerne l'origine della fibra di lana. «Il tema della sostenibilità è molto caro ai nostri associati e al cliente finale, soprattutto ai millennial», spiega il dirigente che qualche anno fa era entrato nella lista dei 20 uomini più eleganti del mondo.



La lana

Le caratteristiche della lana e la sua intrinseca naturalezza spiegano il perchè negli ultimi anni, la richiesta di mercato di capi in questa fibra sia aumentata. E i dati lo confermano: oggi la lana ha in media un prezzo di 20 dollari al chilo contro gli 8 dollari che si spendevano per acquistarla anche solo una decina di anni fa.



Il ritorno nello sport

Uno dei settori che ha decretato la rivincita della fibra nobile è lo sport in cui si è riscoperta la lana come filato ideale per produrre materiali tecnici per gli articoli sportivi. Tra le sette proposte di The Wool Lab autunno inverno 2019/20, due sono interamente dedicate allo sport e all’industria dell’outdoor e sottolineano le qualità tecniche della lana Merino. Ad esempio il The Wool Lab Sport mostra gli ultimi tessuti e filati in lana Merino, disponibili in commercio, ideali sia per un abbigliamento sportivo sia per l’athleisure. Le sue caratteristiche sono presto elencate: la capacità della lana Merino di assorbire il vapore acqueo e di trasferirlo lontano dal corpo è una caratteristica fondamentale per gli indumenti base-layer, garantendo così le migliori condizioni microclimatiche tra la pelle e l'indumento dello sportivo che le utilizza.