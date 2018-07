Buon compleanno a... Laura Chiatti

Laura Chiatti nasce il 15 luglio del 1982 a Castiglione del Lago, in provincia di Perugia. Appassionatasi al canto, si avvicina al mondo della musica incidendo due album in lingua inglese. Vincitrice nel 1996 del concorso di bellezza "Miss Teenager Europa", debutta al cinema due anni più tardi, nel film di Antonio Bonifacio "Laura non c'è", cui seguono nel 1999 "Vacanze sulla neve" e "Pazzo d'amore", entrambi diretti da Mariano Laurenti.

Gli anni 2000

Nel 2000 è nel cast del film di Adolfo Lippi "Via del corso" ed esordisce in televisione recitando in "Un posto al sole", soap opera in onda su Raitre; in seguito, appare anche in "Angelo il custode", per la regia di Gianfrancesco Lazotti, e in "Compagni di scuola", dove viene diretta da Claudio Norza e Tiziana Aristarco e recita, tra gli altri, al fianco di Riccardo Scamarcio. Sempre sul piccolo schermo, dopo aver fatto parte di "Padri", per la regia di Riccardo Donna, è nel cast di "Carabinieri", fiction Mediaset diretta da Raffaele Mertes, e di "Arrivano i Rossi", trasmessa su Italia 1. Sulla Rai, invece, è tra i protagonisti della settima stagione di "Incantesimo", per la regia di Tomaso Sherman e Alessandro Cane, e di un episodio ("Tre spari nel buio") della quarta stagione di "Don Matteo». Nel 2004 Laura Chiatti è in tv anche con "Diritto di difesa", mentre sul grande schermo recita nel film di Giacomo Campiotti "Mai più come prima", per poi affiancare il ballerino albanese Kledi Kadiu in "Passo a due", per la regia di Andrea Barzini. Nel 2006 viene scelta da Paolo Sorrentino per "L'amico di famiglia", dove è al fianco di Fabrizio Bentivoglio e Giacomo Rizzo (grazie a questo ruolo ottiene anche una candidatura ai Nastri d'Argento come migliore attrice protagonista). L'anno successivo Laura Chiatti ritrova Riccardo Scamarcio: i due sono protagonisti di "Ho voglia di te", commedia sentimentale diretta da Luis Prieto e tratta dall'omonimo libro scritto da Federico Moccia.

Gli anni 2010

È il 2010, anno in cui l'attrice umbra recita nel cortometraggio di Paolo Calabresi "La sottile mensola rossa" e si cimenta anche nel doppiaggio, prestando la propria voce alla protagonista dei film animato Disney "Rapunzel - L'intreccio della torre", ispirato a "Raperonzolo", fiaba classica scritta dai fratelli Grimm: per questa produzione, è anche interprete delle canzoni. Nel 2011 l'artista umbra fa parte del cast di "Manuale d'amore 3", commedia di Giovanni Veronesi in cui recitano anche Carlo Verdone e Robert De Niro, mentre l'anno successivo recita per Marco Tullio Giordana in "Romanzo di una strage", film ispirato alla strage di piazza Fontana, con Pierfrancesco Favino; in televisione, invece, compare nella miniserie di Leone Pompucci "Il sogno del maratoneta", trasmessa su Raiuno, che racconta la storia romanzata dell'atleta emiliano Dorando Pietri. Laura Chiatti torna, inoltre, a doppiare Rapunzel nel cortometraggio "Rapunzel - Le incredibili nozze", cortometraggio diretto da Byron Howard e Nathan Greno, già registi del primo episodio; sempre in cabina di doppiaggio, è tra i "talent" chiamati a prestare la propria voce al film animato di Iginio Straffi "Gladiatori di Roma». Dopo aver fatto parte del cast de "Il peggior Natale della mia vita", diretta da Alessandro Genovesi, nel 2013 Chiatti è la protagonista del film di Pappi Corsicato "Il volto di un'altra", dove presta il volto a una star della televisione sposata con un attraente chirurgo plastico (interpretato da Alessandro Preziosi): la sua performance le vale una nomination come migliore attrice protagonista al Globo d'Oro. Nello stesso anno, debutta anche come presentatrice tv, affiancando Max Giusti e Donatella Finocchiaro nel varietà di Raiuno "Riusciranno i nostri eroi». Invitata come ospite alla terza serata del Festival di Sanremo 2013, dove ha l'occasione di duettare con Al Bano, nel 2014 torna a recitare in una fiction tv: accade in "Braccialetti rossi", in onda su Raiuno, dove veste i panni di Lilia, matrigna di Davide. Nello stesso anno, è testimonial di Acqua Rocchetta, mentre al cinema è protagonista di "Pane e burlesque", di Manuela Tempesta. Dopo avere ufficializzato il proprio fidanzamento con l'attore Marco Bocci all'inizio del 2014, Laura Chiatti sposa l'interprete di "Squadra antimafia" il 5 luglio dello stesso anno, in una cerimonia celebrata nella chiesa di San Pietro a Perugia.