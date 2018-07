Buon compleanno a... Will Ferrell

Will Ferrell, il cui nome completo è John William Ferrell, è un attore, comico e produttore cinematografico americano. Negli Stati Uniti diventa popolare agli occhi del grande pubblico grazie alla partecipazione al Saturday Night Live, programmo del quale, fra le altre cose, nel corso del tempo riesce a diventare una colonna portante. Dopo, dal palco del Saturday Night Live al Grande Schermo il passo è breve e questo incredibile personaggio riesce ad affermarsi come attore, di film campioni di incassi, sia negli Stati Uniti che all'estero.

Vita Privata e Frat Pack

Will Ferrell nasce ad Irvine (California) il 16 luglio 1967 e dal 2000 è sposato con l'attrice Viveca Paulin, dalla quale ha avuto tre figli: Magnus (nato nel 2004), Mattias (nato nel 2006) e Axel (nato nel 2010). Quasi fin dagli albori della sua carriera, Will Ferrell fa parte di un gruppo non ufficiale di attori americani che la stampa cinematografica ha battezzato Frat Pack. Di questo gruppo fanno parte attori del calibro di Ben Stiller e Owen Wilson, mentre l'ingresso di Will Ferrell avviene dopo la partecipazione al film "Zoolander" (pellicola del 2001) nel quale Stiller e Wilson sono i due protagonisti, mentre Ferrell interpreta il ruolo dello stilista malvagio Mugatu. Tra i film che interpreta come membro del Frat Pack spiccano, oltre a "Zoolander", "Old School", "Starsky & Hutch", "Anchorman - La leggenda di Ron Burgundy" e "Due single a nozze - Wedding Crashers".

I Razzie Awards

Nel 2005 ottiene la nomination al Razzie Awards per la peggiore interpretazione dell'anno in "Vita da strega" e "Derby in famiglia", aggiudicandosi quello alla peggior coppia insieme a Nicole Kidman. Nel 2007 la rivista cinematografica "Nocturno" realizza il promo dossier completo sul fenomeno Frat Pack e nello stesso anno viene creato il sito di produzione "Funny or Die".

Dalla collaborazione con Bear Grylls ai sequel dei suoi successi

Nel 2009 prende parte all'ottavo episodio della quarta stagione di "Uomo vs. Natura", dove insieme all'arcinoto avventuriero Bear Grylls attraversa il deserto ghiacciato della Svezia. Nel 2012 recita nella commedia "Candidato a sorpresa" al fianco di Zach Galifianakis, mentre nel 2013 fa un cameo ne "Gli Stagisti" con Owen Wilson e Vince Vaughn. In questo periodo torna ad interpretare il ruolo di Ron Burgundy nel sequel di "Anchorman - La leggenda di Ron Burgundy", intitolato "Anchorman 2 - Fotti la notizia». Nel 2016 invece torna a lavorare al ruolo del perfido stilista Mugatu in "Zoolander 2", dove reciterà nuovamente al fianco di Owen Wilson e Ben Stiller.