25 anni di Teatrando al Brich di Zumaglia

BIELLA – Il 13 e il 14 luglio 2018 al Brich di Zumaglia si festeggiano le nozze d'argento tra Teatrando e il Brich. Quella che debutterà nel fine settimana sarà infatti la XXV edizione dello spettacolo itinerante che la compagnia diretta da Paolo Zanone presenta nel parco del Brich di Zumaglia.

L'espressione più alta della musica

Quest'anno il tema sarà «OperaPop», ovvero la musica nella sua espressione più alta e, ovviamente, teatrale. Tema del 2018 sarà quindi l'opera lirica, ma riletta alla maniera di Teatrando, quindi con taglio ironico e divertito, insomma pop. Largo all'opera e ai suoi cantanti, in un flusso disordinato e imprevedibile di autori, compositori, attori e postazioni, che vi farà girar la testa, nel senso letterale del termine. A spizzichi e bocconi la lirica ha spesso fatto capolino nei nostri spettacoli, ma questa volta ha fatto proprio irruzione, sgomitando e prendendo la scena. E sorprendendoci tutti per la capacità di coinvolgere e di essere, appunto, popolare.

Il passato con disincanto

Uno sguardo al passato certamente, ma con l'amore e il disincanto di chi ci tiene semplicemente a un futuro che sappia custodire ciò che di bello l'umanità ha creato. E poi, questa collina e l'ironia di Teatrando, ingredienti necessari e indissolubili per continuare questo percorso, che incredibilmente dura da 25 anni ed è un percorso di persone e di emozioni, di incontri e di sorrisi, di volte stellate e spesso anche di applausi. Ovvero, molto di ciò per cui valga la pena vivere e pensare che forse anche questa volta potrebbe non essere l'ultima. L'ingresso avverrà a gruppi ogni 20 minuti: al venerdì dalle 20.40 alle 22, al sabato dalle 20.40 alle 22.20. Biglietto: 13 euro (intero), 10 (ridotto), gratuito (under 10). Per info: ARS Teatrando, www.teatrandobiella.it, 333.5283350, teatrando@teatrandobiella.it, brichdizumaglia.it/.