Stasera in TV: Blackhat

BIELLA - Ecco il film, in onda sui più importanti canali nazionali, che abbiamo scelto per voi.

Blackhat

Genere: Thriller

Durata: 2h 15m

Anno: 2015

Paese: USA

Regia: Michael Mann

Cast: Chris Hemsworth, Viola Davis, Wei Tang, Leehom Wang, John Ortiz, Holt McCallany, Andy On, Ritchie Coster, Christian Borle, Yorick Van Wageningen, William Mapother, Manny Montana, Tracee Chimo, Spencer

Trama: Hong Kong. Il sistema informatico della Centrale Nucleare di Chai Wan e' stato violato da un piccolo virus informatico con conseguenze disastrose, ma il movente e' un mistero e nessuno ha fatto rivendicazioni. Un gruppo di alti ufficiali dell' Esercito Popolare di Liberazione (PLA) decide quindi di reclutare un team per la difesa dalle incursioni cibernetiche, guidato dal Capitano Chen Dalai. Nel frattempo, a Chicago, un altro attacco informatico colpisce il Mercantile Trade Exchange (MTE) - con una conseguente impennata delle quotazioni della soia - e Carol Barrett, esperta agente speciale dell'FBI, propone ai suoi superiori di collaborare con il team del Capitano Chen, visto che entrambi i paesi hanno subito degli attacchi. La risposta del poliziotto cinese, pero', non e' esattamente quella che Barrett si aspettava: ovvero liberare immediatamente Nicholas Hathaway, noto hacker blackhat detenuto in un penitenziario federale degli Stati Uniti, per scoprire l'autore del malware. Hathaway si unira' quindi a Chen Lien - seducente ingegnere informatico, nonche' sorella minore del suo migliore amico -, lo stesso Chen, l'agente Barrett e Mark Jessup - il maresciallo statunitense responsabile del ritorno di Hathaway in carcere - per identificare e fermare un' invisibile e pericolosa organizzazione criminale informatica, che opera da una postazione sconosciuta. Le indagini digitali condurranno il gruppo da Chicago a Los Angeles, da Hong Kong a Giacarta, in una caccia al nemico che, avendo scoperto i suoi inseguitori, iniziera' lui stesso a perseguitarli...