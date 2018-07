Polizia: identificato pirata della strada

BIELLA - Lo scorso 12 luglio aveva tamponato un'auto con due donne a bordo e si era dato alla fuga. Adesso il pirata della strada è stato identificato dalla Polizia. È un 30enne, residente nel Biellese, con diversi pregiudizi penali alle spalle. L'incidente era avvenuto all'uscita della Superstrada, nel territorio di Cerreto Castello. L'Audi A4 condotta dall'uomo era piombata sulla Mini Cooper su cui viaggiavano madre e figlia, di 56 e 30 anni, di Brusnengo, facendola finire contro un palo dell'energia elettrica.

DENUNCIATO - Le due donne, trasportate all'ospedale di Ponderano, avevano riportato lesioni guaribili in un paio di settimane. Sul posto erano intervenuti i Carabinieri, per i rilievi del caso, che insieme alla polizia avevano avviato le ricerche per identificare il pirata della strada. Gli indizi raccolti in poche ore, hanno portato al 30enne che, accompagnato in Questura, dopo essere stato rintracciato in un bar del centro cittadino, ha poi confessato. Ora è stato denunciato per omissione di soccorso.