Ennesima anziana raggirata da un finto tecnico

VIGLIANO - Una donna di 87 anni, di Vigliano, è stata derubata di tutto l'oro che aveva in casa, per un valore non ancora quantificato. Uno sconosciuto, in pieno giorno, ha bussato alla sua porta e le ha detto di essere un tecnico dell'acquedotto. Era necessario fare, immediatamente, un controllo dell'acqua perchè poteva essere stata contaminata dalle radiazioni piuttosto che da altro.

LA TECNICA - «Per effettuare l'operazione signora - avrebbe detto il malvivente -, lei deve prendere tutto l'oro che ha in casa e metterlo in un sacchetto. Poi questo va nel frigorifero». La vittima è caduta nel tranello e ha prelevato tutti i suoi beni. L'altro, dopo qualche minuto, l'ha distratta, si è impadronito degli averi e si è dileguato. Soltanto più tardi l'87enne si è accorta di essere stata derubata e, avvertiti i familiari, si è poi rivolta ai Carabinieri. Come nei passati episodi, e sono decine quelli registratisi in provincia dall'inizio dell'anno, il consiglio è quello di non aprire la porta a sconosciuti e nel dubbio chiamare l'112.