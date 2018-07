Giardino Botanico di Oropa, gli appuntamenti del weekend

BIELLA - Sabato 21 luglio un nuovo appuntamento con la natura con con il VASLaB: il «Giro dei Laghi», alla scoperta della Conca di Oropasaliremo al Colle Chardon, ad esplorare gli ambienti glaciali a confine con la Riserva Naturale di Mont Mars. Con Stefano Costa (Guida Ambientale Escursionistica). Ritrovo alle 9 alla pensilina Piazzale Funivie Oropa. Attrezzatura consigliata: zaino, pedule da escursionismo, borraccia, binocolo, macchina fotografica. Pile o maglia leggera, giacca vento (preferibile) o K-way, ombrello. Pranzo al sacco. E' obbligatoria la prenotazione al 3311025960. Le iscrizioni si chiudono alle ore 18,00 del giorno precedente la data prevista dell'escursione (venerdì 20 luglio). Il costo previsto è di 5 euro a testa a parziale copertura dei costi assicurativi.

Visita guidata al Giardino Botanico

Domenica 22 luglio, al Giardino Botanico di Oropa (alle 15), si rinnova l'appuntamento festivo con la visita guidata (costo incluso nel biglietto d’ingresso).Al termine della giornata la Tisana delle quattro, degustazione gratuita degli infusi del Giardino Botanico di Oropa.

In Burcina

Domenica 22 luglio torna l'appuntamento con Angelo Alberta Angelo Alberta (l'esploratore più preparato e curioso del mondo) che accompagnerà il pubblico attraverso le incredibili meraviglie della natura. Se pensavate di conoscere già tutto della meravigliosa collina che sovrasta il Biellese, vi sbagliavate. Dopo l'avvincente esperienza al Giardino Botanico di Oropa poche settimane fa, il famoso e trascinante esplor-attore Angelo Alberta condurrà il pubblico in un'avventurosa passeggiata alla scoperta delle più incredibili curiosità che riguardano il Brich Burcina, coniugando tra loro scienza, natura e divertimento. L'esperienza è rivolta ai grandi e ai piccini più curiosi e coraggiosi, con la promessa di offrire una nuova e fantasiosa chiave di lettura del Parco più caratteristico e famoso di Biella. L'appuntamento è alle 15.30 con ritrovo alla Biblioteca nella Natura WWF (Casina Blu) del Parco: raggiungibile dall'ingresso di Pollone (parcheggio di via F. Piacenza).Escursione naturalistico-teatrale per grandi e piccini, a cura di Claudio Callegari (Autore, regista e attore di Viaggi Teatrali) in collaborazione con Clorofilla Soc. Coop. Si consiglia la prenotazione (Biglietto unico € 8, gratuito bambini fino a 10 anni): 331.1025960 oppure attraverso il sito www.gboropa.it con la possibilità di prenotare direttamente con uno sconto.