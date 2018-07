Biella, tutto pronto per gli sport sull'acqua in Riva

BIELLA – Tutto pronto in Piazza del Monte dove, dal 20 luglio al 22 luglio si terrà la tre giorni di sport con tornei di volley e calcetto in acqua su una piscina di 24x12 metri. Ecco il ricco programma di eventi.



Il programma

Appuntamento venerdì 20 luglio dalle 16 alle 18 partite con iscrizioni sul momento, dalle 18 alle 23 si terrà la prima parte del torneo di volley e dalle 21.30 alle 24 live music con il gruppo Radio Rock. Sabato dalle 10 alle 13 spazio bimbi, dalle 14 alle 20 si terrà la seconda parte del torneo di volley con la premiazione alle 20 e assegnazione premio fair play, dalle 20.30 alle 23 via alla prima parte del parte torneo di calcio a 5 e dalle 21 alle 24 live music con il gruppo Florie & The Lazy Cats. Domenica dalle 10 alle 13 spazio bimbi, alle 10.45 un momento spirituale con la celebrazione eucaristica, dalle 12 alle 14 partite con iscrizioni sul momento, dalle14.30 alle 22 si terrà la seconda parte torneo di calcio a 5 con, alle 22, la premiazioni e l'assegnazione premio fair play, dalle 21 alle 24 live music & karaoke con Max Grillo.

Le iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte fino al riempimento dei tabelloni per i gironi. Il costo è euro 130 a squadra per chi partecipa a uno sport, euro 180 a squadra a chi partecipa a entrambi gli sport. Le squadre possono essere composte da un massimo di 15 persone. Il torneo ha carattere amatoriale, le squadre possono essere miste senza vincoli di composizione e possono parteciparvi tutti coloro (maschi o femmine) che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Per informazioni: 349 1433956 ‭oppure 331 3302667, pgs.biella@libero.it.