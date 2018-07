In Valle Cervo torna la rassegna dei cori

BIELLA - Sabato 21 luglio, alle 21, presso la Chiesa Parrocchiale di Campiglia Cervo, torna la consueta rassegna corale estiva della Valle Cervo organizzata dal Coro Burcina di Biella in collaborazione con la Pro Loco di Campiglia Cervo.

Gli ospiti

A partecipare quest’anno ci sarà il Coro Cima Vezzena di Levico Terme e ovviamente il Coro Burcina. Il coro Cima Vezzena, è nato nel 1978 ed è composto da trentotto elementi. Pur svolgendo la maggior parte della propria attività in Levico Terme, il coro assume sempre nuovi impegni per gli scambi con altre realtà corali, partecipando a rassegne, concorsi,e manifestazioni. Il coro ha partecipato a numerose rassegne in Trentino, ed organizza annualmente due rassegne a maggio, e in occasione del Natale. Quest'anno, da un'idea del maestro Mauro Martinelli e con la collaborazione di diversi coristi, è nato ufficialmente il coro giovanile «Monte Persego» che nei prossimi anni rappresenterà il vivaio del Coro Cima Vezzena.

Il Coro Burcina

Il Coro Burcina chiude la stagione prima delle ferie estive con il tradizionale concerto in Valle Cervo, dove porterà il suo repertorio di canti popolari che lo ha reso conosciuto ed apprezzato in parecchie località italiane e straniere. Il Coro Burcina è diretto da Mario Ciabattini.