Cinema Biella. La programmazione di martedì 17 Luglio

BIELLA - Ecco i nuovi film in programmazione nelle sale di Biella.

- CHIUDI GLI OCCHI

Categoria: CINEMA MAZZINI - SALA 1 - ore 21:30

NAZIONE: USA

con Blake Lively, Jason Clarke, Danny Huston, Ahna O'Reilly

REGIA: Marc Forster

GENERE: Drammatico

DURATA: 110'

Trama: il film diretto da Marc Fosster, è un thriller che vede protagonista Gina (Blake Lively), una giovane donna che ha perso la vista a causa di in un incidente stradale quando era bambina. Fino a ora la sua vita dipendeva in tutto e per tutto da suo marito James (Jason Clarke) ma quando a Gina si presenta la possibilità di un intervento chirurgico per recuperare la vista, la relazione tra moglie e marito inizia a vacillare. Dopo l'intervento Gina finalmente vede il mondo con un nuovo senso di stupore e di indipendenza fino a scoprire inquietanti e terribili verità sul suo matrimonio. Ma chi è veramente l'uomo che ha sposato e di cui lei si fidava di più?

- LA PRIMA NOTTE DEL GIUDIZIO

Categoria: CINEMA MAZZINI - SALA 2 - 21:30

NAZIONE: USA

con Y’Lan Noel, Lex Scott Davis, Joivan Wade, Luna Lauren Velez, Marisa Tomei

REGIA: Gerard McMurray

GENERE: Horror, Thriller

DURATA: 90'

Trama: Dietro ogni tradizione si cela una rivoluzione. Dopo l'Independence Day, assisti alla nascita dell'annuale "Sfogo", le 12 ore prive di regole. Benvenuti nel movimento che ha inizio come un semplice esperimento: la prima notte del giudizio. Per abbassare il tasso di criminalità sotto l'1 percento per il resto dell'anno, i Nuovi Padri Fondatori d'America (NFFA) sperimentano una teoria sociologica che dà libero sfogo all'aggressione per la durata di una notte in una comunità isolata. Quando però la violenza degli oppressori incontra la rabbia degli emarginati, il contagio esploderà dai confini periferici della città espandendosi per tutta la nazione.

- 12 SOLDATI

Categoria: CINEMA MAZZINI - SALA 3 - ore 21:30

NAZIONE: USA

con Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Peña, Navid Negahban

REGIA: Nicolai Fuglsig

GENERE: Azione

DURATA: 130'

Trama: l’unità speciale Alpha 595 guidata dal capitano Mitch Nelson parte volontariamente per l’Afghanistan all’indomani degli attentati dell’11 settembre. 12 uomini in missione nella terra più pericolosa del mondo devono affrontare 50.000 talebani, combattendo a cavallo contro i carrarmati e i lanciarazzi dei fondamentalisti. Per sopravvivere una sola possibilità: vincere. Nell’inferno di una terra straniera ed ostile, una battaglia epica e spettacolare, che porterà Mitch e i suoi uomini a cambiare la storia.