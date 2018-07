Il lanificio Tallia di Delfino protagonista dell'evento «Eccellenze Italiane»

BIELLA - Si è conclusa la VIII Edizione dell’evento «Eccellenze Italiane», organizzato dallo storico lanificio Fratelli Tallia di Delfino e Rossocorsa. Un incontro che ogni anno riunisce le community legate ai due brand alla scoperta delle migliori eccellenze italiane. Due giorni tra i tessuti più prestigiosi, automobili d’epoca e moderne ed eccezionali vini.

Nuove sinergie sotto il segno dell'eccellenza

«Perseguire l’eccellenza senza fare compromessi creando sempre nuove sinergie è la mission di Fratelli Tallia di Delfino, ed è sempre un piacere vedere quante persone e quante aziende condividono con noi questo valore», commenta Giorgio Marcarino, Direttore commerciale e marketing di Fratelli Tallia di Delfino. I due giorni sono stati caratterizzati da molteplici attività, come la gara di regolarità, le prove di guida, l’escursione a Plateau Rosa e la tradizionale cena di Gala.

I partner dell'evento

Come nelle edizioni precedenti, anche quest’anno i partner e gli sponsor che hanno partecipato all’evento Eccellenze Italiane 8 sono stati numerosi, tra i quali AON, DHL, Brandhart, Thindown, Freudenberg, Tecknomonster, La Collina dei Ciliegi, Lauretana, Ca’ del Moro,Kartell, Barbera S. e figli, F.lli Graziano, Inmetess, La Bruera, Boom, Audere, Nexup e TMT.

L'azienda

Fratelli Tallia di Delfino è uno storico marchio di drapperia fine, riconosciuto a livello internazionale per i tessuti maschili d’alto livello. Fondato nel 1903 a Strona dalla famiglia Tallia di Delfino venne acquisito dal Gruppo Marzotto nel luglio 2008 entrando a far parte della divisione Biella Manifatture Tessili. L’azienda, che oggi fattura circa 30 milioni di euro, mescola tradizioni antiche con una meticolosa attenzione ai dettagli, un gusto raffinato e una costante innovazione tecnologica. Solo le migliori e più fini materie prime come le lane selezionate australiane, il pregiato cashmere dalla Mongolia e il mohair dal Sud Africa, utilizzati per diventare parte della collezione di tessuti Fratelli Tallia di Delfino.

Personalizzazione, ambiente e territorio

La possibilità di personalizzare i disegni, collaborando a stretto contatto con il cliente, permette di realizzare prodotti esclusivi in ogni dettaglio. I tessuti firmati da Fratelli Tallia di Delfino sono figli di una filosofia globale che guida l'azienda alla ricerca della perfezione continua e trova la più completa espressione nella qualità del servizio al cliente, anche il più esigente. Fratelli Tallia di Delfino pone, inoltre, una grande attenzione all’ambiente, dove da oltre un secolo produce i propri tessuti, per questo oltre ad essere certificata ISO 14001, investe costantemente in nuove tecnologie produttive per migliorare la sostenibilità, il servizio al cliente e la qualità del prodotto. Il rispetto verso le proprie origini, si affianca alla continua espansione del brand, attraverso l’ampliamento e il miglioramento della distribuzione worldwide.