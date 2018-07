Lessona, conto alla rovescia per il Ratataplan

BIELLA – Tutto pronto per il Ratataplan 2018, realizzato dal Circolo di Lessona e giunto alla 22ma edizione. Tre saranno le date in programma con partenza giovedì 19 luglio per il Ratataplan Junior Festival, dedicato ai ragazzi dei centri estivi.

Il weekend

Venerdì 20 luglio, invece, si terrà il quarto Premio Internazionale per Giovani Artisti. Sabato 21 gran finale con lo spettacolo de «Le Strade del Mondo». Una novità assoluta in cui, nel corso della serata vedremo alternarsi tre differenti tipi di spettacoli dal forte impatto: il debutto sarà affidato a tre artiste che si cimenteranno in acrobazie aeree; a seguire Roberto Corona dirigerà «Wolfi», opera che vuole abbinare il teatro urbano con l’opera lirica e racconterà la vita di Mozart. Infine, una compagnia di artisti provenienti dal Kenya darà vita ad uno spettacolo ispirato al film cult «The Blues Brothers».

Al Castello di Roppolo

L’arte di strada avrà un appuntamento dedicato anche nel Basso Biellese,al Castello di Roppolo, il 3 e il 4 agosto. Un appuntamento che vuole unire cultura e degustazioni di vini, grazie alla collaborazione del Circolo di Lessona, del Comune di Roppolo, dell’Enoteca Regionale e della nuova proprietà del castello. Qui andrà in scena «Per Bacco, le masche».