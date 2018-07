Jazz Summer 2018: nuovo concerto al Torchio di Candelo

BIELLA - Giovedl 19 luglio alle 21.30 il terzo concerto di «Jazz Summer 2018», la rassegna estiva del Ristorante il Torchio di Candelo nella suggestiva piazzetta del Ricetto; sul palco MMS Trio, Antonio Marangolo al sax, Aldo Mella al contrabbasso e Massimo Serra alla batteria e percussioni.

Il trio

I tre artisti si incontrano per dare una nuova rilettura agli standard moderni e ad alcune composizioni originali dove vengono evidenziate al loro interno le tre anime muscali, provenienti da diverse esperienze e opposti mondi sonori. Il trio «Marangolo Mella Serra» suona un etno-jazz moderno basato su composizioni originali di Antonio Marangolo ed è figlio dell’esperienza storica dei Weather Report nonché di quei musicisti che dopo «Bitches brew» di Miles Davis si sono allontanati dalla tradizione per esplorare nuove strade. Lo stile del gruppo è caratterizzato dalla drammaturgia melodica di Marangolo che richiama echi della sua terra d’origine, la Sicilia, sostenta dal basso a sei corde di Aldo Mella usato spesso come una chitarra e contrappuntata dalle percussioni,spesso giocattoli, di Massimo Serra il cui senso ludico nell’accompagnare questa musica dona un tocco di leggerezza e divertimento.

Antonio Marangolo

Tra i lavori più recenti si esibisce da anni anche in trio con Ares Tavolazzi ed Ellade Bandini, con i quali ha realizzato il suo ultimo lavoro, «Nostos». Il suo saxofono si può sentire anche nei dischi dei Goblin, Paolo Conte, Vinicio Capossela, Orenlla Vanoni, Sergio Endrigo, Miriam Makeba, Antonello Venditti, Ivano Fossati, Stefania Rotolo, sergio Caputo, Armando Corsi, Francesco Guccini e altri. Ha pubblicato quattro romanzi per A&B editrice: «Il cavaliere Politi», «Il barone du Vallon», «Complice lo specchio» e «Il circo Moreno». E’ in uscita una sua opera composta da racconto e cd «Il saxofono ben temperato» per lo stesso editore. Ha pubblicato un cd del Marangolo Quartetto Orizzontale (Marchelli, Girardengo, Consolmagno) corredato da un racconto di Sandro Cappelletto, «Come sto bene qui». Fonda nel 2010 il gruppo Antonio Marangolo Revolution con Lele Barbieri alla batteria e Felice Del Gaudio al contrabbasso, realizzando una musica onnicomprensiva, in cui lo vediamo impegnato anche al pianoforte, oltre che al vibrafono, al sax baritono, tenore e soprano e alle percussioni. Altre formazioni anche con Teo Ciavarella, pianista.

Intensa, anche se quasi sconosciuta la sua produzione pittorica.

Aldo Mella

Attualmente è leader di «Animalunga», un trio con fisarmonica e pianoforte che ha all'attivo due lavori discografici. Nel 2014 è stato pubblicato un nuovo lavoro che lo vede coinvolto con il percussionista Gigi Biolcati e la cantante Luisa Cottifogli nel progetto «Youlook».Trio dal sound molto particolare e accativante. Desert Island il titolo del nuovo CD. Negli ultimi 10 anni ha svolto anche attività di fonico presso un suo studio (Acoustic Sound Studio) dove ha registrato molti lavori discografici tra cui: Dancing Structures di Franco D'andrea,Billie Holiday in me di Rossana Casale e il mastering di molti lavori dal vivo del gruppo di D'Andrea, più innumerevoli altre registrazioni.