Biella Rugby, dal Portogallo in arrivo Baptista

BIELLA - Edilnol Biella Rugby ha concluso le trattative per portare a Biella il giocatore straniero comunitario Vasco Baptista. Le sue caratteristiche fisiche, 192 cm e 108 kg di peso, gli consentono di giocare sia in seconda linea, sia in terza come eightman. Portoghese di nascita, ha giocato a Christchurch (Nuova Zelanda) con il Belfast Rugby Club la sua ultima stagione agonistica inserendosi tra i migliori dieci marcatori del campionato e guadagnando il titolo di giocatore dell’anno del suo club. Arriva dal rugby a sette, specialità per la quale ha vestito più volte la maglia del Portogallo, confrontandosi con nazionali del calibro di Francia, Sudafrica e Nuova Zelanda.

Un incarico completo

«Non vedo l’ora di essere lì e basta - dice Baptista a proposito del suo ultimo ingaggio - a Biella mi aspettano diversi compiti, il primo sarà quello di giocatore, poi mi occuperò di allenare la mischia della Under 18 affiancando Darrel Shelford, parteciperò al progetto scuole, insomma, sarò molto impegnato per il club. Non vedo davvero l’ora di incominciare».

Un giovane entusiasta

Corrado Musso, DS Edilnol Biella Rugby: «È stato difficile trovare un giocatore con le caratteristiche che stavamo cercando: una terza centro in grado di adattarsi a seconda linea in caso di emergenza, ma con l’acquisto di Baptista, dire che abbiamo fatto centro. Ci ha convinti, è un ragazzo giovane, con tanto entusiasmo e tanta voglia di migliorarsi, cosa che potrà fare sicuramente sotto la guida dei nostri tecnici».

Un giocatore poliedrico

Aldo Birchall, head coach Edilnol Biella Rugby: «Abbiamo scelto Baptista per la sua versatilità, è in grado di giocare in terza linea, ma all’occorrenza, anche in seconda, e per le sue caratteristiche personali, per la velocità e la sua personalità. Arriva dal rugby a sette di alto livello, ha vestito la maglia del Portogallo in più occasioni, e questo tipo di gioco richiede una buona mobilità, dote utile anche nel rugby a quindici. Ha ottime referenze ed ha voglia di esprimersi ed è molto ambizioso, ha voglia di fare bene e non vede l’ora di dimostrarlo».