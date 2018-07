Il rimorso - Jorge Luis Borges

Il rimorso

Ho commesso il peggiore dei peccati che un uomo possa commettere.

Non sono stato felice.

Che i ghiacciai dell'oblio possano travolgermi e disperdermi, senza pietà.

I miei mi generarono per il gioco rischioso e stupendo della vita, per la terra, l'acqua, l'aria, il fuoco. Li frodai.

Non fui felice.

Realizzata non fu la giovane loro volontà.

La mia mente si applicò alle simmetriche ostinatezze dell'arte che intreccia inezie.

Ereditai valore. Non fui valoroso.

Non mi abbandona, mi sta sempre a lato l'ombra d'essere stato un disgraziato.