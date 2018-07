Rete Museale Biellese, tutti gli appuntamenti del weekend

BIELLA – Anche questa settimana saranno tanti gli appuntamenti degli ecomusei del Biellese. Domenica 22 luglio un appuntamento tra degustazioni e sapori del territorio organizzato da due siti della Rete Museale Biellese: si terrà «FerMenti: assapora il gusto di conoscere», promosso da Museo del Territorio Biellese in sinergia con Casa Menabrea. Il ritrovo è fissato proprio al Museo del Territorio alle 17, dove un'archeologa spiegherà ai presenti le peculiarità della coltivazione dei cereali e della loro presenza nel territorio laniero. Alle 18 l'evento continua a Casa Menabrea, dove gli operatori faranno un approfondimento sui cereali usati nella realizzazione della birra. Alle 19 si passerà dalla teoria alla pratica, con la degustazione delle birre nel pub interno del birrificio Menabrea (il birrificio attivo più antico d’Italia). Per partecipare (costo 12 euro incluso di percorso guidato e aperitivo) è obbligatoria la prenotazione chiamando, entro le 12 del 20 luglio, allo 015.2529345.

Aperitivo al Museo della Passione

Domenica 22 luglio, inoltre, ritorna l'evento «Aperitivo al museo»: dopo il successo della prima tappa dell'iniziativa andata in scena domenica scorsa, è prevista un’ulteriore apertura straordinaria - dalle 11.30 alle 13 - del Museo della Passione di Sordevolo, alla chiesa di Santa Marta. Per l'occasione, verrà offerto ai presenti un aperitivo dall’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo e sarà possibile prendere parte gratuitamente alla visita guidata. L'iniziativa verrà riproposta domenica 16 settembre.

La mostra

Venerdì 20 luglio sarà l'ultimo giorno di apertura della mostra «Donne ogni giorno» al Castello Vialardi di Verrone. L'esposizione (visitabile dalle 11 alle 12.30 e dalle 14 alle 15.30) verte sulle opere dei tre artisti biellesi: Burrini, Quario (entrambi recentemente scomparsi) e Russo, un giovane scultore.

Natura per i più piccoli

Sabato 21 luglio, nel contesto del Giardino Botanico di Oropa, è in programma l'escursione «Il giro dei laghi». Domenica 22 luglio, invece, a Pollone si terrà l'iniziativa «Viaggio incredibile nella Burcina con Alberta Angelo».

Lanifici arte e musica

Domenica 22 luglio: il Lanificio Botto di Miagliano organizza, per 3 domeniche (il 22/07, 26/08 e 23/09), la visita guidata alla roggia e alla centralina idroelettrica sotterranea all'interno del sito. Per l'occasione, sarà possibile visitare le due mostre allestite all'interno della fabbrica (quella temporanea, denominata «Marionette Appassionate», e quella permanente, titolata "Fuori dal Gregge"). Domenica 22 luglio: la kermesse musicale «Suoni in movimento» fa tappa alla Fabbrica della Ruota di Pray. Come di consueto, alle 16 si terrà la visita guidata gratuita e, alle 17, il concerto. Sabato 21 luglio, al Chiostro di San Sebastiano si terrà l'evento «Ballando con la Puglia».