Buon compleanno a... Roberto Farnesi

Roberto Farnesi nasce il 19 luglio del 1969 a Navacchio, in provincia di Pisa.

Gli esordi

Trasferitosi a Firenze, frequenta la scuola di cinema "Immagina", e nel 1994 debutta come attore di fotoromanzi per le riviste "Grand Hotel" e "Lancio». Nel 1996 esordisce al cinema nel film di Roberto Rocco "Una donna in fuga", mentre due anni più tardi trova il suo primo ruolo da protagonista: è Mr. Aloisi nella pellicola di Giuseppe Ferlito "Femmina", al fianco di Monica Guerritore. Dopo un cameo nella commedia di Neri Parenti "Paparazzi", Roberto Farnesi viene diretto da Franco Zeffirelli in "Un tè con Mussolini", ed è protagonista di "Italian gigolò", di Ninì Grassia. Dopo aver fatto parte del cast de "Le sciamane", di Anne Riitta Ciccone, si dedica prevalentemente alla televisione: è il commissario Sepe nella miniserie di Raidue "Turbo", diretta da Antonio Bonifacio, e, a partire dal 2001, veste i panni di Giuliano Corsini nella soap opera di Canale 5 "Centovetrine». Sempre sulla rete ammiraglia Mediaset, tra il 2003 e il 2005 è Luigi Testa nella fiction "Carabinieri".

La carriera

Dopo aver recitato insieme con Kasia Smutniak in "Questa è la mia terra", fiction in otto puntate di Canale 5 diretta da Raffaele Mertes, viene scelto nel 2007 dalla Barilla come protagonista di uno spot pubblicitario dei tortelloni destinato al mercato degli Stati Uniti, recitato in lingua inglese con lo slogan "The choice of Italy".Nello stesso periodo, è protagonista di "Donne sbagliate", miniserie di Monica Vullo in onda su Canale 5, dove ricompare nella seconda stagione di "Caterina e le sue figlie" e, nel 2008, in "Questa è la mia terra - Vent'anni dopo». Nello stesso anno Roberto Farnesi torna a lavorare con Giuseppe Ferlito nel mediometraggio "La verità negli occhi", e viene chiamato da Carlo Verdone per recitare in "Grande, grosso e Verdone». Dopo essere apparso nel videoclip della canzone "Guardati dentro" di Alexia e aver recitato per Vittorio Sindoni in "Per una notte d'amore", l'attore pisano torna al cinema con "L'ultima estate", diretto da Eleonora Giorgi, e prende parte al film per la tv di Stefano Reali "Al di là del lago"; è, inoltre, uno dei protagonisti della seconda stagione di "Butta la luna", al fianco di Fiona May, dove viene diretto ancora da Vittorio Sindoni. Recita nel cortometraggio di Salvatore Allocca "Gunes", e appare nuovamente su Canale 5 nei film tv "Non smettere di sognare", al fianco di Alessandra Mastronardi, per la regia di Roberto Burchielli, e "Colpo di fulmine", al fianco di Lola Ponce, per la regia di Roberto Malenotti. Da "Non smettere di sognare" verrà tratta anche una serie omonima, con protagonista Katy Saunders, che lo vede nuovamente nel cast. Dopo il dimenticabile film di Giorgio Molteni "Oggetti smarriti", Roberto Farnesi si conferma un volto Mediaset anche nel 2012, vestendo i panni di Alessandro Monforte nella fiction campione di ascolti "Le tre rose di Eva", che viene confermata per una seconda stagione l'anno successivo. A ottobre del 2013, dopo aver reso pubblica la sua storia d'amore con la ventunenne Rausy Giangaré Parkin (di ventitré anni più giovane di lui), entra nella rosa di concorrenti di "Ballando con le stelle", il programma dedicato alla danza condotto da Milly Carlucci il sabato sera su Raiuno: balla al fianco di Samanta Togni.