Coggiola, una mostra fotografica diffusa per le vie del paese

COGGIOLA - Inaugurerà mercoledì 18 luglio, la mostra diffusa «Nudo d'Artista» di Roberto Rege che vedrà i negozi del centro di Coggiola esporre una o più fotografie (affisse sulle vetrine) dell’artista borgosesiano. Non solo foto, ma anche citazioni letterarie, che faranno da cornice ai 23 scatti che Rege ha selezionato, all’interno del suo vastissimo archivio, dove i corpi e la nudità sono il filo rosso, il tema centrale di questa peculiare esposizione.



Un progetto accessibile tutta l'estate

Il progetto, organizzato dalla Biblioteca Comunale di Coggiola con il patrocinio del Comune, ha incontrato il favore di numerosi commercianti, che hanno accettato di «ospitare» gli scatti di Rege. «Nudo d’Artista» sarà visitabile per tutto il periodo estivo. Una vera e propria sfida, che senza ombra di dubbio attirerà orde di curiosi e, naturalmente, di amanti della fotografia. Un percorso d’arte originale che fungerà sicuramente da volano per l’organizzazione di altre iniziative a carattere artistico-culturale.