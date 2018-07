Masserano, salta la Ronda del Bramaterra

BIELLA – Sono proprio gli organizzatori della Ronda del Bramaterra a comunicare che l'edizione 2018 della passeggiata enogastronomica tra le colline di Masserano, tra vini e sapori biellesi non avrà luogo.



Il comunicato degli organizzatori

«Con grande rammarico dobbiamo comunicare che la Ronda del Bramaterra 2018 non avrà luogo. Siamo molto dispiaciuti di non riuscire per quest’anno ad organizzare la bella manifestazione che ci ha tenuto compagnia per 16 anni. Grazie a tutti quelli che hanno lavorato, che hanno partecipato, che ci hanno sostenuti e che si sono divertiti con noi. Arrivederci al 2019. Lo Staff della Pro Loco di Masserano».