20 Luglio - Buon onomastico a...

Il 20 luglio si venera:

Sant' Apollinare di Ravenna - Vescovo e Martire

S. Pietro dopo la Pentecoste, ricolmo di Spirito Santo, andava ovunque predicando che il tempo della salvezza era giunto ed era necessaria la fede in Gesù Cristo, per avere la vita eterna.

Altri santi e venerazioni del 20 luglio:



- Sant' Aurelio di Cartagine

Vescovo

- Beato Bernardo di Hildesheim

Vescovo

- Sant' Elia

Profeta

- Beata Francisca del S. Cuore di Gesù Aldea Araujo

Suora, martire in Spagna

- San Frumenzio

Vescovo in Etiopia

- Beato Giuseppe Barsabba il Giusto



- San Giuseppe Maria Diaz Sanjurjo

Vescovo e martire

- San Leone Ignazio (Léon-Ignace) Mangin

Gesuita martire in Cina

- Santa Maria Fu Guilin

Martire

- Sante Maria Zhao Guozhi, Rosa Zhao e Maria Zhao

Martiri

- Santa Marina (Margherita) d'Antiochia di Pisidia

Vergine e martire

- San Paolo di Cordova

Martire

- Beata Rita Dolores Pujalte Sanchez

Suora, martire in Spagna

- San Vulmaro

Presbitero