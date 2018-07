BIELLA – Un facile itinerario per giungere ad una cima poco frequentata che grazie alla sua posizione centrale offre una visuale particolare dell’alta Valle Cervo. La salita, comoda fino a Bele, risulta un poco più faticosa nella seconda parte dove il sentiero diviene meno evidente e i pendii si fanno più ripidi. Il monte Mazzaro è una bella cima posta sulla cresta che si origina dal monte Tovo e scende in direzione nord dividendo l’ampio vallone della Pragnetta (Gragliasca) dal più modesto vallone di Bele. Abbiamo chiesto qualche indicazione all'esperto di montagna Corrado Martiner Testa, autore della guida «Passeggiate sulle montagne del Biellese» edito dalla Blu Edizioni di Torino». Attualmente i segnavia sono pochi e in parte sbiaditi ma con tempo bello ed attenendosi alle indicazioni riportate nella relazione non esistono problemi di orientamento.

I sentieri del Biellese, sulla cima del Monte Mazzaro (© Corrado Martiner Testa)

I dettagli

Partenza: Santuario di S.Giovanni (1020 mt)

difficoltà: medio -bassa

tempo di salita: 2 ore e 5 minuti

dislivello: 719 metri

segnavia: E26

Accesso e parcheggio

Da Biella con la strada provinciale 100 si giunge al bivio posto dopo il ponte Concresio ed appena prima di entrare in Rosazza, a circa 15 chilometri dal capoluogo. Si svolta a sinistra lungo la strada per la Galleria Rosazza e in 2 chilometri si raggiunge il Santuario di San Giovanni dove è possibile posteggiare l’auto nel piazzale posto al suo interno o nel piccolo spiazzo esterno antistante l’ingresso o in quello più grande posto un centinaio di metri più avanti.

