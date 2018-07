Pray, tutto pronto per la Festa della Fagnana

BIELLA - La settantaduesima edizione della Festa della Fagnana di Pray si svolgerà, come tradizione vuole, l’ultimo fine settimana di luglio, da sabato 28 a lunedì 30. Una festa che affonda le sue radici nella Lotta di Liberazione e che è da sempre espressione di quella parte del popolo che crede e combatte in favore degli ideali di democrazia, progresso e giustizia sociale sorti dalla Resistenza e iscritti a chiare lettere nella Costituzione.

Un luogo di divertimento e di dialogo costruttivo

Grazie al coinvolgimento delle amministrazioni locali e della comunità intera, essa è sempre stata e continua ad essere, non solo il luogo principe del divertimento valsesserino, ma anche un prezioso momento di vivace e costruttivo dialogo tra tutte le persone che si riconoscono nei suoi valori fondanti. Il programma di quest’anno sarà ricco di eventi ricreativi e momenti di riflessione e coniugherà al meglio divertimento e buona tavola, garantiti dalle serate danzanti e la rinomata cucina, con spazi dedicati all’approfondimento di quelle problematiche sociali e sanitarie che sono ogni giorno sempre più importanti nella vita quotidiana delle nostre valli.

Il programma

La festa inizierà quindi sabato 28 alle ore 14 con il XVI torneo di scopa scientifica a baraonda in memoria di Franco De Marchi, per continuare alle 18 con una tavola rotonda tra le associazioni che operano sul territorio e che si occupano di assistere le fragilità sociali e sanitarie: Zattera, SPI, Auser e Caritas si confronteranno tra loro e coi cittadini interessati, allo scopo di fare sistema e creare una vera rete sociale. La serata proseguirà con la cena, in cui, tra le altre specialità, a farla da padrone saranno il fritto misto di pesce e lo stinco, per chiudersi poi con le danze organizzate da «La Zattera» e dirette dal maestro Giancarlo Salaris.

Il pranzo solidale, lo sport e la musica

Domenica 29 alle 12,30 avrà luogo, in collaborazione con l’Associazione Handicappati Valsessera, un importante pranzo su prenotazione a favore dell’ampliamento della comunità alloggio «L’Albero» (prenotazioni entro giovedì 26 a Laura 3386068312 o a Paolo 3392945919), cui seguirà il tradizionale concerto della Banda Musicale di Coggiola. Alle 14, invece, scatterà la XX edizione del torneo di beer-volley (per iscrizioni Pradeep 3474092233 o Andrea 3393989605), che accompagnerà la festa fino ad una cena ricca di primi, grigliate ed altre leccornie. La serata sarà consacrata alle giovani generazioni, grazie all’esibizione di due ottimi complessi emergenti: i Last Sparks e gli Yncognita.

Salute, divertimento e gusto

Lunedì 30 la manifestazione si aprirà con il pranzo della Solidarietà in favore dell’AISLA Biella- Vercelli (per prenotazioni Luigi 335274631 o 3425232508), per procedere alle 18 con l’incontro «Cure palliative e servizi territoriali», in cui Viola Erdini, Presidente della Fondazione Tempia, e Nerina Dirindin, Prof.ssa di Economia e politica sanitaria all’Università di Torino, discuteranno con i presenti delle problematiche sanitarie più stringenti che affliggono la nostra comunità, evidenziando quali e quante soluzioni sono già state attivate sul territorio. La cena in tutta allegria che seguirà sarà il preludio alla serata danzante che, grazie al duo Luciana e Morgana, chiuderà la festa con balli, sorrisi e tanto divertimento.